За выходные "скорая" в Киеве более 100 раз выезжала на подозрения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За выходные столичная "скорая" 102 раза выезжала на вызовы относительно подозрения на инфицирование коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Так, 11 апреля медики провели 52 таких выезда, а 12 апреля - 50.
Также в течение 11-12 апреля в столице было зафиксировано 16 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек были госпитализированы, один человек погиб.
Всего же бригады "скорой" в столице за выходные совершили 1749 выездов на экстренные вызовы, в частности они оказали помощь 199 взрослым и 31 ребенку, которые были травмированы.
Напомним, в Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.