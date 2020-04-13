Протягом вихідних "швидка" у Києві понад 100 разів виїздила на підозри COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Протягом вихідних столична "швидка" 102 рази виїздила на виклики через підозру на інфікування коронавірусом. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Так, 11 квітня медики здійснили 52 таких виїзди, а 12 квітня – 50.
Також протягом 11-12 квітня у столиці було зафіксовано 16 ДТП з постраждалими, у результаті 8 осіб були госпіталізовані, одна людина загинула.
Всього ж бригади "швидкої" у столиці за вихідні здійснили 1749 виїздів на екстрені виклики, зокрема вони надали допомогу 199 дорослим та 31 дитині, які травмувалися.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.