В течение пасхальных выходных в Киеве произошло 10 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В течение 18-20 апреля в столице произошло 10 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Так, 18 апреля медики "скорой" выезжали на 5 ДТП с пострадавшими (один человек был госпитализирован), 19 апреля - одно ДТП (пострадавшего госпитализировали) и 20 апреля на 4 ДТП (были госпитализированы трое пострадавших).
Всего в течение пасхальных выходных бригады "скорой" в столице совершили 2086 выездов на экстренные вызовы.
В частности, медики оказали помощь 292 взрослым и 31 ребенку, которые были травмированы. Также в течение выходных четыре человека в Киеве пострадали в результате пожара.
Напомним, по данным патрульной полиции, в столице за пасхальные выходные произошло около 100 ДТП.