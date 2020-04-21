Протягом великодніх вихідних у Києві сталося 10 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Протягом 18-20 квітня у столиці сталося 10 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Так, 18 квітня медики "швидкої" виїздили на 5 ДТП з постраждалими (одну людину було госпіталізовано), 19 квітня – на одну ДТП (постраждалого госпіталізували) та 20 квітня на 4 ДТП (було госпіталізовано трьох постраждалих).
Всього протягом великодніх вихідних бригади "швидкої" у столиці здійснили 2086 виїздів на екстрені виклики.
Зокрема, медики надали допомогу 292 дорослим та 31 дитині, які травмувалися. Також протягом вихідних четверо осіб у Києві постраждали в результаті пожежі.
Нагадаємо, за даними патрульної поліції, у столиці за великодні вихідні сталося близько 100 ДТП.