В течение трех лет в ДТП погибло более 12 тыс. человек, еще более 100 тыс. искалечено - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В течение последних трех лет на дорогах из-за ДТП погибло 12,4 тыс. человек и более 100 тыс. человек искалечены. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время коллегии Министерства внутренних дел, передает корреспондент УНН.
"За последние три года и три месяца погибло 12,4 тыс. человек на дорогах, искалечены более 100 тыс. человек. Это просто ужасные цифры, с которыми мы не можем с вами мириться. Поэтому этому вопросу должны уделить больше внимания, именно в безопасности на дорогах нашего государства", - подчеркнул Премьер.
Он подчеркнул, что на сегодня уже работает соответствующая группа над тем, чтобы наработать необходимые решения по безопасности дорожного движения.
Как сообщал УНН, в результате ДТП в Ровенской области пострадали семь человек.