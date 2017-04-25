В течение трех лет в ДТП погибло более 12 тыс. человек, еще более 100 тыс. искалечено - В.Гройсман

"За последние три года и три месяца погибло 12,4 тыс. человек на дорогах, искалечены более 100 тыс. человек. Это просто ужасные цифры, с которыми мы не можем с вами мириться. Поэтому этому вопросу должны уделить больше внимания, именно в безопасности на дорогах нашего государства", - подчеркнул Премьер.

Он подчеркнул, что на сегодня уже работает соответствующая группа над тем, чтобы наработать необходимые решения по безопасности дорожного движения.

Как сообщал УНН, в результате ДТП в Ровенской области пострадали семь человек.