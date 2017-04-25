Протягом трьох років у ДТП загинуло більше 12 тис. людей, ще більше 100 тис. покалічено - В.Гройсман

“За останні три роки і три місяці загинуло 12,4 тис. людей на дорогах, скалічено більше 100 тис. людей. Це просто жахливі цифри, з якими ми не можемо з вами миритися. Тому цьому питанню маємо приділити більше уваги, саме в безпеці на дорогах нашої держави”, — наголосив Прем’єр.

Він підкреслив, що на сьогодні вже працює відповідна група над тим, щоб напрацювати необхідні рішення стосовно безпеки дорожнього руху.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Рівненщині постраждали сім осіб.