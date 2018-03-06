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В течение проведения АТО до 10% военных получили посттравматическое расстройство

В течение проведения АТО до 10% военных получили посттравматическое расстройство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В течение проведения антитеррористической операции на Востоке Украины до 10% военнослужащих получили боевую психическую травму (БПТ) или имели посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), но 95% из них возвращались в строй. Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины в ответе на информационный запрос УНН.

"Согласно исследованиям, которые проводились Научно-исследовательским центром гуманитарных проблем Вооруженных Сил Украины, в течение проведения АТО процент личного состава, получивших БПТ или ПТСР составляет до 10%", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, уточнили в Генштабе, 95% из этих военнослужащих сразу возвращались в строй и только 5% нуждались в дополнительной психологической помощи.

В ВСУ также сообщили, что более 13 тыс. военнослужащих прошли психологическую реабилитацию. В частности, как отмечается, в специализированных медицинских учреждениях психологическую реабилитацию прошли - 2063 военных.

"Все военнослужащие, после проведения мероприятий психологической реабилитации, вернулись к нормальному функционированию", - заверили в Генштабе.

Как сообщал УНН, психологическую реабилитацию за рубежом прошли 90 участников АТО.

Количество самоубийств среди военных Вооруженных сил Украины в течение 2017 уменьшилась на 20% по сравнению с предыдущим годом.

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