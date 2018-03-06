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Протягом проведення АТО до 10% військових отримали посттравматичний розлад

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Протягом проведення антитерористичної операції на Сході України до 10% військовослужбовців отримали бойову психічну травму (БПТ) або мали посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), але 95% з них поверталися до строю. Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповіді на інформаційний запит УНН.

“Відповідно до досліджень, що проводились Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил України, протягом проведення АТО відсоток особового складу, які отримали БПТ або мали ПТСР складає до 10%”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

При цьому, уточнили у Генштабі, 95% з цих військовослужбовців одразу поверталися до строю і лише 5% потребували додаткової психологічної допомоги.

У ЗСУ також поінформували, що понад 13 тис. військовослужбовців пройшли психологічну реабілітацію. Зокрема, як зазначається, у спеціалізованих медичних закладах психологічну реабілітацію пройшли — 2063 військових.

“Всі військовослужбовці, після проведення заходів психологічної реабілітації, повернулись до нормального функціонування”, — запевнили у Генштабі.

Як повідомляв УНН, психологічну реабілітацію за кордоном пройшли 90 учасників АТО.

Кількість самогубств серед військових Збройних сил України протягом 2017 року зменшилася на 20% порівняно з попереднім роком.

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