Протягом проведення АТО до 10% військових отримали посттравматичний розлад

КИЇВ. 6 березня. УНН. Протягом проведення антитерористичної операції на Сході України до 10% військовослужбовців отримали бойову психічну травму (БПТ) або мали посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), але 95% з них поверталися до строю. Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповіді на інформаційний запит УНН.