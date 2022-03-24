В течение последних суток зафиксировано более 250 вылетов вражеских самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше чем 22 марта). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха.
Группировки войск сдерживают противника на указанных направлениях, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны.
Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.
Группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытия важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей противника (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.) Информация об их окончательном сбитии уточняется.
На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения Росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям.
Противник продолжает терять живую силу и технику на всех направлениях. Продолжается тотальное сопротивление украинского народа.
Напомним
За сутки украинские военные уничтожили 11 воздушных целей оккупантов.