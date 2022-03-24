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В течение последних суток зафиксировано более 250 вылетов вражеских самолетов

Киев • УНН

 • 137763 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше чем 22 марта). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В течение последних суток зафиксировано более 250 вылетов вражеских самолетов

Детали

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха.

Группировки войск сдерживают противника на указанных направлениях, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны.

Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытия важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей противника (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.) Информация об их окончательном сбитии уточняется.

На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения Росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям.

Противник продолжает терять живую силу и технику на всех направлениях. Продолжается тотальное сопротивление украинского народа.

Напомним

За сутки украинские военные уничтожили 11 воздушных целей оккупантов.

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