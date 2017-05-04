В течение месяца трассу Киев-Харьков оборудуют постами патрульной полиции

"Идет запуск подразделений патрульной полиции и планируется запуск всех трасс международного и национального значения, которые будут обслуживаться патрульной полицией. Вскоре, я думаю, что в течение месяца будет запущен трассу Киев-Харьков с несколькими стационарными постами, где будут непосредственно нести службу патрульные полицейские. Подразделением дорожной патрульной полиции уже будет покрываться полностью отрезок трассы от Киева до Харькова ", - отметил. О.Билошицький.

Также он отметил, что продолжается работа над системой фиксации скорости, которыми будут оборудованы автомобили для того, чтобы непосредственно в режиме патрулирования фиксировать скорость.

"Сейчас идет процесс изучения тех моделей, у которых есть возможность использования в украинских реалиях", - добавил О.Билошицький.