Протягом місяця трасу Київ-Харків обладнають постами патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Протягом місяця траса Київ-Харків буде повністю обладнана стаціонарними постами патрульної поліції. Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.
“Триває запуск підрозділів патрульної поліції і планується запуск всіх трас міжнародного та національного значення, які будуть обслуговуватися патрульною поліцією. Незабаром, я думаю,що протягом місяця буде запущено трасу Київ-Харків з декількома стаціонарними постами, де будуть безпосередньо нести службу патрульні поліцейські. Підрозділом дорожньої патрульної поліції вже буде покриватись повністю відрізок траси від Києва до Харкова,” — наголосив. О.Білошицький.
Також він зауважив, що триває робота над системою фіксації швидкості, якими будуть обладнані автомобілі для того, щоб безпосередньо в режимі патрулювання фіксувати швидкість.
“Зараз іде процес вивчення тих моделей, у яких є можливість використання в українських реаліях,” — додав О.Білошицький.