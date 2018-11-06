В ноябре еще одну историческую улицу Киева будет очищено от незаконной рекламы - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В ноябре на ул. Ярославов Вал будут демонтированы 322 незаконных вывески. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский во время инспекции демонтажных работ на Ярославом Валу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Работы стартовали 29 октября. На сегодняшний день уже демонтировано около 100 из 322 незаконных вывесок.
"Уже вскоре еще одна улица исторического Киева будет освобождена от засилья незаконных вывесок. Историческая часть нашего города и великолепные здания, расположенные здесь, активно очищаются от вывесок, которые искажают фасады зданий. На сегодня уже завершены работы на ул. Сагайдачного (демонтировано 183 вывески), на Нижнем и Верхнем Валах (демонтирована 621 вывеска). Сейчас идет работа на Ярославом Валу ", - сообщил Мондриевский.
Кстати, всем балансосодержателям зданий-памятников, после демонтажа вывесок, Департамент охраны культурного наследия направляет предписания о приведении фасадов памятников в порядок. Такие предписания уже направлены владельцам зданий на ул. Сагайдачного, готовятся владельцам домов на Верхнем и Нижнем Валу.
Валентин Мондриевский раз призвал предпринимателей уважать город и приводить свои вывески в соответствие с требованиями и монтировать только те, по которым получено положительное заключение.
"Что касается уже существующих незаконных вывесок и рекламных конструкций, то или владельцы сами их демонтируют, или это сделает КП" Киевреклама ". Другого не дано. Если кто-то думает, что его незаконная реклама или вывеска имеет место на жизнь в Киеве, он глубоко ошибается. Ваш дом не заканчивается стенами квартиры. Киев - это также наш с вами дом, поэтому давайте уважать других жителей ", - добавил заместитель председателя КГГА.
Валентин Мондриевский также сообщил, что в течение 10 месяцев 2018 в Киеве было демонтировано 13 187 рекламные средства, в том числе 8115 вывесок.