Протягом листопада ще одну історичну вулицю Києва буде очищено від незаконної реклами - КМДА

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Протягом листопада на вул. Ярославів Вал будуть демонтовані 322 незаконні вивіски. Про це сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час інспекції демонтажних робіт на Ярославому Валу, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.