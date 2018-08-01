В июле в Украине корью заболели более 2 тысяч детей

Так, в период с 3 по 31 июля в Украине корью заболели 3580 человек. С начала года корью заболели 27 502 человека - 11 142 взрослых и 16 360 детей. Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.



Напомним, 24 июля в Киевской области от кори умер годовалый ребенок.



Как сообщал УНН, вспышка кори на Яворивском полигоне во Львовской области - это закономерные последствия невежества и не проведение своевременных прививок детям.