В июле в Украине корью заболели более 2 тысяч детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В июле в Украине корью заболели 3580 человек, из них 1502 взрослых и 2078 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Так, в период с 3 по 31 июля в Украине корью заболели 3580 человек. С начала года корью заболели 27 502 человека - 11 142 взрослых и 16 360 детей. Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.
Напомним, 24 июля в Киевской области от кори умер годовалый ребенок.
Как сообщал УНН, вспышка кори на Яворивском полигоне во Львовской области - это закономерные последствия невежества и не проведение своевременных прививок детям.