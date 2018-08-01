Протягом липня в Україні на кір захворіли понад 2 тисячі дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Протягом липня в Україні на кір захворіли 3580 осіб, з них 1502 дорослих та 2078 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центр громадського здоров'я Міністерства охорона здоров'я України.
Так, в період з 3 по 31 липня в Україні на кір захворіли 3580 людей. З початку року на кір захворіли 27 502 людини – 11 142 дорослих і 16 360 дітей. Всього з початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.
Нагадаємо, 24 липня в Київській області від кору померла однорічна дитина.
Як повідомляв УНН, спалах кору на Яворівському полігоні у Львівській області – це закономірні наслідки невігластва та не проведення своєчасних щеплень дітям.