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Протягом липня в Україні на кір захворіли понад 2 тисячі дітей

Протягом липня в Україні на кір захворіли понад 2 тисячі дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Протягом липня в Україні на кір захворіли 3580 осіб, з них 1502 дорослих та 2078 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центр громадського здоров'я Міністерства охорона здоров'я України.

Так, в період з 3 по 31 липня в Україні на кір захворіли 3580 людей. З початку року на кір захворіли 27 502 людини – 11 142 дорослих і 16 360 дітей. Всього з початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Нагадаємо, 24 липня в Київській області від кору померла однорічна дитина.

Як повідомляв УНН, спалах кору на Яворівському полігоні у Львівській області – це закономірні наслідки невігластва та не проведення своєчасних щеплень дітям.

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