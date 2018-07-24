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У Київській області від кору померла дитина

У Київській області від кору померла дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. В Київській області від кору померла однорічна дитина. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.

"За звітний період від кору померла дитина віком 1 рік 10 місяців у Київській області. Всього з початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рівень захворюваності на кір в Україні збільшився у порівнянні з минулим тижнем. Так, за 29-й тиждень 2018 року на кір захворіли 882 людини – 369 дорослих і 413 дітей. Це на 3,1% більше ніж попереднього тижня. З початку року на кір захворіли 26 692 людини – 10 800 дорослих і 15 892 дитини.

Нагадаємо, за останній тиждень на Кіровоградщині зареєстрували 5 нових лабораторно підтверджених випадків кору, з них 2 - у дітей.

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