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На Кіровоградщині зареєстрували п'ять нових випадків кору

На Кіровоградщині зареєстрували п'ять нових випадків кору

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 липня. УНН. За останній тиждень на Кіровоградщині зареєстрували 5 нових лабораторно підтверджених випадків кору, з них 2 - у дітей. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає УНН.

"За останній тиждень зареєстровано 5 нових лабораторно підтверджених випадків кору на Кіровоградщині, з них 3 випадки у дорослих та 2 у дітей", - йдеться в повідомленні.

З п'ятьох захворілих троє госпіталізовані в інфекційні відділення закладів охорони здоров'я за місцем проживання з середнім ступенем важкості захворювання. Двоє перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом лікаря-інфекціоніста.

Наразі триває епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів у вогнищах кору як в сімейних, так і за місцем навчання та роботи.

Всього з початку року на Кіровоградщині зареєстрували 258 вірусологічно підтверджених випадків кору, серед них 99 випадків у дітей та 3 випадки у вагітних жінок.

На даний час всі заклади охорони здоров'я Кіровоградщини забезпечені вакциною проти кору. В області є в наявності 27 570 доз вакцини КПК.

Нагадаємо, протягом тижня 10-17 липня в Україні на кір захворіли 855 людей, з них 490 дітей.

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