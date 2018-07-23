На Кіровоградщині зареєстрували п'ять нових випадків кору
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 липня. УНН. За останній тиждень на Кіровоградщині зареєстрували 5 нових лабораторно підтверджених випадків кору, з них 2 - у дітей. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає УНН.
"За останній тиждень зареєстровано 5 нових лабораторно підтверджених випадків кору на Кіровоградщині, з них 3 випадки у дорослих та 2 у дітей", - йдеться в повідомленні.
З п'ятьох захворілих троє госпіталізовані в інфекційні відділення закладів охорони здоров'я за місцем проживання з середнім ступенем важкості захворювання. Двоє перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом лікаря-інфекціоніста.
Наразі триває епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів у вогнищах кору як в сімейних, так і за місцем навчання та роботи.
Всього з початку року на Кіровоградщині зареєстрували 258 вірусологічно підтверджених випадків кору, серед них 99 випадків у дітей та 3 випадки у вагітних жінок.
На даний час всі заклади охорони здоров'я Кіровоградщини забезпечені вакциною проти кору. В області є в наявності 27 570 доз вакцини КПК.
Нагадаємо, протягом тижня 10-17 липня в Україні на кір захворіли 855 людей, з них 490 дітей.