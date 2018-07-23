В Кировоградской области зарегистрировали пять новых случаев кори
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 июля. УНН. За последнюю неделю в Кировоградской области зарегистрировали 5 новых лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 2 - у детей. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает УНН.
"За последнюю неделю зарегистрировано 5 новых лабораторно подтвержденных случаев кори в Кировоградской области, из них 3 случая у взрослых и 2 у детей", - говорится в сообщении.
Из пяти заболевших трое госпитализированы в инфекционные отделения учреждений здравоохранения по месту жительства со средней степенью тяжести заболевания. Двое находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врача-инфекциониста.
Сейчас продолжается эпидрасследование и проведение противоэпидемических мероприятий в очагах кори как в семейных, так и по месту учебы и работы.
Всего с начала года в Кировоградской области зарегистрировали 258 вирусологически подтвержденных случаев кори, в том числе 99 случаев у детей и 3 случая у беременных женщин.
В настоящее время все учреждения здравоохранения Кировоградской области обеспечены вакциной против кори. В области есть в наличии 27570 доз вакцины КПК.
Напомним, в течение недели 10-17 июля в Украине корью заболели 855 человек, из них 490 детей.