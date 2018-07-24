В Киевской области от кори умер ребенок

"За отчетный период от кори умер ребенок возрастом 1 год 10 месяцев в Киевской области. Всего с начала года от осложнений от кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых", - говорится в сообщении.



Напомним, уровень заболеваемости корью в Украине увеличился по сравнению с прошлой неделей. Так, за 29-ю неделю 2018 корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе. С начала года корью заболели 26 692 человека - 10 800 взрослых и 15 892 ребенка.



Напомним, за последнюю неделю в Кировоградской области зарегистрировали 5 новых лабораторно подтвержденных случаев кори, из них два у детей.



