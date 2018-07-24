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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35783 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100967 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123065 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130674 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168484 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153114 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140906 просмотра

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В Киевской области от кори умер ребенок

В Киевской области от кори умер ребенок

Киев  •  УНН

 • 13705 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киевской области от кори умер годовалый ребенок. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины, передает УНН.

"За отчетный период от кори умер ребенок возрастом 1 год 10 месяцев в Киевской области. Всего с начала года от осложнений от кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых", - говорится в сообщении.

Напомним, уровень заболеваемости корью в Украине увеличился по сравнению с прошлой неделей. Так, за 29-ю неделю 2018 корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе. С начала года корью заболели 26 692 человека - 10 800 взрослых и 15 892 ребенка.

Напомним, за последнюю неделю в Кировоградской области зарегистрировали 5 новых лабораторно подтвержденных случаев кори, из них два у детей.

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