Рівень захворюваності на кір в Україні збільшився

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 29-й тиждень 2018 року на кір захворіли 882 людини – 369 дорослих і 413 дітей. Це на 3,1% більше ніж попереднього тижня", - йдеться у повідомленні.



Так, з початку року на кір захворіли 26 692 людини – 10 800 дорослих і 15 892 дитини.



Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 4989 людей: 1568 дорослих і 3421 дитина), Закарпатській (всього 2890 людей: 537 дорослих і 2353 дитини), Івано-Франківській (всього 2596 людей: 744 дорослих і 1852 дитини), Одеській (всього 2063 людини: 1028 дорослих і 1035 дітей), місті Києві (всього 1854 людини: 1139 дорослих і 715 дітей) та Тернопільській (всього 1388 людей: 540 дорослих і 848 дітей) областях.



Нагадаємо, за останній тиждень на Кіровоградщині зареєстрували 5 нових лабораторно підтверджених випадків кору, з них 2 - у дітей.



