Уровень заболеваемости корью в Украине увеличился

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 29-ю неделю 2018 года корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.



Так, с начала года корью заболели 26 692 человека - 10 800 взрослых и 15 892 ребенка.



Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4989 человек: 1568 взрослых и 3421 ребенок), Закарпатской (всего 2890 человек: 537 взрослых и 2353 ребенка), Ивано-Франковской (всего 2596 человек: 744 взрослых и 1852 ребенка), Одесской (всего 2063 человека: 1028 взрослых и 1035 детей), Киеве (всего 1854 человека: 1139 взрослых и 715 детей) и Тернопольской (всего 1388 человек: 540 взрослых и 848 детей) областях.



Напомним, за последнюю неделю в Кировоградской области зарегистрировали 5 новых лабораторно подтвержденных случаев кори, из них два у детей.



