В течение дня враг дважды обстреливал Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В течение дня оккупанты два раза обстреляли Никопольщину, было выпущено почти десяток снарядов, передает УНН со ссылкой на страницу Днепропетровской ОГА в Telegram.
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"В течение дня враг дважды открывал огонь. Выпустил из тяжелой артиллерии почти десяток снарядов", - сообщили в Днепропетровской ОГА.
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"По уточненной информации, под обстрелы, кроме Никополя, попала и Червоногригорьевская громада. Спасатели обследуют территорию "прилетов". Выясняют последствия", - говорится в сообщении.
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