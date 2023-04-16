В течение дня враг дважды обстреливал Никопольщину

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"В течение дня враг дважды открывал огонь. Выпустил из тяжелой артиллерии почти десяток снарядов", - сообщили в Днепропетровской ОГА.

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"По уточненной информации, под обстрелы, кроме Никополя, попала и Червоногригорьевская громада. Спасатели обследуют территорию "прилетов". Выясняют последствия", - говорится в сообщении.

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