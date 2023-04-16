Протягом дня ворог двічі обстрілював Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Упродовж дня окупанти два рази обстріляли Нікопольщину, було випущено майже десяток снарядів, передає УНН з посиланням на сторінку Дніпропетровської ОДА у Telegram.
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"Протягом дня ворог двічі відкривав вогонь. Випустив з важкої артилерії майже десяток снарядів", - повідомили у Дніпропетровській ОДА.
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"За уточненою інформацією, під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада. Рятувальники обстежують територію "прильотів". З’ясовують наслідки", - йдеться у повідомленні.
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