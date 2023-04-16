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Протягом дня ворог двічі обстрілював Нікопольщину 

Протягом дня ворог двічі обстрілював Нікопольщину 

Київ • УНН

 • 512811 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Упродовж дня окупанти два рази обстріляли Нікопольщину, було випущено майже десяток снарядів, передає УНН з посиланням на сторінку Дніпропетровської ОДА у Telegram.

Цитата

"Протягом дня ворог двічі відкривав вогонь. Випустив з важкої артилерії майже десяток снарядів", - повідомили у Дніпропетровській ОДА.

Доповнення

"За уточненою інформацією, під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада. Рятувальники обстежують територію "прильотів". З’ясовують наслідки", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти здійснили 375 обстрілів за добу - Череватий

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