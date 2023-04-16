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На Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти здійснили 375 обстрілів за добу - Череватий

На Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти здійснили 375 обстрілів за добу - Череватий

Київ • УНН

 • 682149 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Куп'янсько-Лиманський напрямок залишається "лідером" по артилерійських обстрілах окупантів, за добу ворог обстріляв його 375 разів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Цей напрямок є лідером по артилерійських обстрілах. За цю добу 375 разів обстріляли різними калібрами і різними системами. Відбулося 5 боєзіткнень, 10 авіанальотів. 27 окупантів знищено, 60 поранено. На цьому напрямку найбільше ворог використовує бронетехніку, відтак її набагато більше знищують наші військовослужбовці", - повідомив речник.

Деталі

Він додав, що за добу українські бійці знищили 3 танки Т-72, 1 БТР-80, бойову машину піхоти (БМП-2), бойову ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ-1). Крім цього, десантники підбили штурмовий літак СУ-25.

Також Череватий повідомив, що Збройні сили України "системно" працюють над зменшенням бойової активності російських загарбників на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

"На відміну від Бахмутського напрямку, там діють регулярні війська окупаційної армії, здебільшого сформовані з мобілізованих через те, що за минулий рік кожна російська бойова бригада мала дуже суттєві втрати", - зазначив речник.

Нагадаємо

14 квітня російські окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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