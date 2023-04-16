На Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти здійснили 375 обстрілів за добу - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Куп'янсько-Лиманський напрямок залишається "лідером" по артилерійських обстрілах окупантів, за добу ворог обстріляв його 375 разів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
Цитата
"Цей напрямок є лідером по артилерійських обстрілах. За цю добу 375 разів обстріляли різними калібрами і різними системами. Відбулося 5 боєзіткнень, 10 авіанальотів. 27 окупантів знищено, 60 поранено. На цьому напрямку найбільше ворог використовує бронетехніку, відтак її набагато більше знищують наші військовослужбовці", - повідомив речник.
Деталі
Він додав, що за добу українські бійці знищили 3 танки Т-72, 1 БТР-80, бойову машину піхоти (БМП-2), бойову ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ-1). Крім цього, десантники підбили штурмовий літак СУ-25.
Також Череватий повідомив, що Збройні сили України "системно" працюють над зменшенням бойової активності російських загарбників на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
"На відміну від Бахмутського напрямку, там діють регулярні війська окупаційної армії, здебільшого сформовані з мобілізованих через те, що за минулий рік кожна російська бойова бригада мала дуже суттєві втрати", - зазначив речник.
Нагадаємо
14 квітня російські окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.