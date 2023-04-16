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На Купянско-Лиманском направлении оккупанты совершили 375 обстрелов за сутки - Череватый

На Купянско-Лиманском направлении оккупанты совершили 375 обстрелов за сутки - Череватый

Киев • УНН

 • 682147 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Купянско-Лиманское направление остается "лидером" по артиллерийским обстрелам оккупантов, за сутки враг обстрелял его 375 раз. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Это направление является лидером по артиллерийским обстрелам. За эти сутки 375 раз обстреляли разными калибрами и разными системами. Произошло 5 боестолкновений, 10 авианалетов. 27 оккупантов уничтожены, 60 ранены. На этом направлении больше всего враг использует бронетехнику, поэтому ее гораздо больше уничтожают наши военнослужащие", - сообщил спикер.

Детали

Он добавил, что за сутки украинские бойцы уничтожили 3 танка Т-72, 1 БТР-80, боевую машину пехоты (БМП-2), боевую ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1). Кроме этого, десантники подбили штурмовой самолет СУ-25.

Также Череватый сообщил, что Вооруженные силы Украины "системно" работают над уменьшением боевой активности российских захватчиков на Купянско-Лиманском направлении.

"В отличие от Бахмутского направления, там действуют регулярные войска оккупационной армии, в основном сформированные из мобилизованных из-за того, что за прошлый год каждая российская боевая бригада имела очень существенные потери", - отметил спикер.

Напомним

14 апреля российские оккупанты обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области, в результате чего пять’человек получили ранения различной степени тяжести.

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