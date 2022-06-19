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В течение июня в Украине задержали 30 диверсантов, 11 – в Киеве

Киев • УНН

 • 77469 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В течение июня полиция задержала в Украине 30 диверсантов, из них 11 – в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата

"Уже задержано около 100 ДРГ по всей территории Украины. За июнь в Украине силами полицейских задержано почти 30 диверсантов, из них 11 было – в Киеве. Опасность никуда не исчезает, ДРГ существуют среди нас, работая на врага. Недавно в Сумской обл. наши полицейские сообщили о подозрении местному жителю, который краской на дверях и окнах своего дома нарисовал запрещенные на территории Украины символы Z и V, да еще и оправдывал действия российского агрессора", –сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Напомним

Киевская городская военная администрация сообщила, что активность вражеских диверсантов в столице уменьшилась, но опасность еще не исчезла.

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