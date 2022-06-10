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Активність зменшилася, але небезпека не зникла: КМВА про диверсантів у столиці

Активність зменшилася, але небезпека не зникла: КМВА про диверсантів у столиці

Київ • УНН

 • 165003 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Київська міська військова адміністрація повідомила, що активність ворожих диверсантів у столиці зменшилася, але небезпека ще не зникла. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМВА.

Цитата

"Після закінчення бойових дій біля столиці активність диверсантів зменшилась. Це повʼязано із тим, що їх певна частина була знищена, а інша перейшла на нелегальне положення. Але небезпека повʼязана із їхньою діяльністю – не зникла", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Основні завданнями ДРГ: введення розвідки, ліквідація керівного складу, органів держуправління та військового керівництва, проведення диверсій на обʼєктах критичної інфраструктури міста та районах розташування військових.

У КМВА закликали, щоб громадяни у разі виявлення підозрілих осіб телефонували на 102.

Нагадаємо

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