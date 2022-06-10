Активність зменшилася, але небезпека не зникла: КМВА про диверсантів у столиці

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"Після закінчення бойових дій біля столиці активність диверсантів зменшилась. Це повʼязано із тим, що їх певна частина була знищена, а інша перейшла на нелегальне положення. Але небезпека повʼязана із їхньою діяльністю – не зникла", – ідеться у повідомленні.

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Основні завданнями ДРГ: введення розвідки, ліквідація керівного складу, органів держуправління та військового керівництва, проведення диверсій на обʼєктах критичної інфраструктури міста та районах розташування військових.

У КМВА закликали, щоб громадяни у разі виявлення підозрілих осіб телефонували на 102.

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