Окупанти поширюють фейки про повторний наступ на Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські загарбники, намагаючись посіяти паніку серед жителів деокупованих міст України, розсилають фейкові повідомлення про повторний наступ на Київщину. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає УНН.
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“Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, які були звільнені від окупації. Виявлено розсилку текстових повідомлень, у яких йдеться про можливий повторний наступ агресора у Київській області”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Українців закликали не піддаватися на провокації, тому що Збройні сили України пильно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію і завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами.
Доповнення
Спецслужби рф намагаються залякати українських військових, розсилаючи на їхні особисті телефонні номери повідомлення з погрозами.