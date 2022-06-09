Окупанти поширюють фейки про повторний наступ на Київщину

Цитата

“Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, які були звільнені від окупації. Виявлено розсилку текстових повідомлень, у яких йдеться про можливий повторний наступ агресора у Київській області”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Українців закликали не піддаватися на провокації, тому що Збройні сили України пильно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію і завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами.

Доповнення

Спецслужби рф намагаються залякати українських військових, розсилаючи на їхні особисті телефонні номери повідомлення з погрозами.