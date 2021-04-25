Процедура избрания нового председателя парламента Грузии начнется 27 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Процедуры, связанные с избранием нового председателя парламента Грузии, начнутся в законодательном органе во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает телеканал Имеди, информирует УНН.
Детали
Правящая партия "Грузинская мечта" представила на должность главы парламента Каху Кучаву.
Арчил Талаквадзе, который решил покинуть пост председателя, продолжит работу вице-спикером.
Согласно грузинскому законодательству, спикер парламента считается таким, что ушел в отставку с момента публичного объявления об этом. Выполняет его обязанности первый вице-спикер.
На пленарном заседании 27 апреля парламент примет к сведению факт отставки Талаквадзе, после чего состоится заседание бюро, а в повестку дня будет включен вопрос об избрании нового спикера.
В порядке, установленном регламентом, парламент избирает председателя большинством полного состава. То есть для утверждения на должность, Кучаве нужна поддержка как минимум 75 депутатов. Каких-либо проблем здесь возникнуть не должно, поскольку сейчас "Грузинскую мечту" в парламенте представляют 84 депутата.
Арчил Талаквадзе связал свою отставку с завершением переговоров с оппозицией по выходу из политического кризиса, проходивших при посредничестве ЕС. Талаквадзе, который представлял на встречах правящую партию, считает, что назначение нового спикера поможет правильному ведению политических процессов в парламенте, где теперь будут заседать представители почти десятка различных партий.
Контекст
Политический кризис, обострившийся в Грузии после парламентских выборов 2020 года, подошла к концу. Переговоры между оппозицией и правящей командой продолжались полгода. В результате был подписан документ, подготовленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Представители оппозиции, подписали компромиссное соглашение с властью, которые войдут в парламент Грузии 27 апреля.
Дополнение
Вице-премьер, министр финансов Грузии подал в отставку.