Спікер парламенту Грузії подав у відставку

Цитата

"Ми вирішили провести ротацію. Тепер, коли у нас в парламенті є представницька опозиція, я вважаю, що моє місце в залі поруч з моїми колегами, а не в ролі спікера", - заявив Талаквадзе.

Деталі

Він пояснив, що рішення про його відхід пов'язано з успішним завершенням переговорів щодо розв'язання політичної кризи. На зустрічах з опозицією Талаквадзе представляв "Грузинську мрію" спільно з головою партії Іраклієм Кобахідзе.

"З огляду на, що кілька місяців напружених переговорів завершилися угодою... вважаю, що доцільне залишити пост спікера і представити на цю посаду людину, яка очолить роботу парламенту з більш нейтральної позиції", - додав Талаквадзе.

Довідково

Арчіл Талаквадзе обіймав посаду голови парламенту дев'ятого скликання з літа 2019 року. Він був обраний на цей пост незабаром після "Гаврилівської ночі" і відставки з посади спікера Іраклія Кобахідзе.

11 грудня 2020 року Талаквадзе був обраний на пост спікера парламенту Грузії десятого скликання.

Контекст

Політична криза, що загострилася в Грузії після парламентських виборів 2020 року, добігла кінця. Переговори між опозицією і правлячою командою тривали півроку. В результаті було підписано документ, підготовлений президентом Євроради Шарлем Мішелем. Представники опозиції, які підписали компромісну угоду з владою, увійдуть до парламенту Грузії 27 квітня.

Доповнення

Віце-прем'єр, міністр фінансів Грузії подав у відставку.