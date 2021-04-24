Спікер парламенту Грузії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе подав у відставку. За його словами, правляча партія "Грузинська мрія" прийняла рішення призначити на цей пост віце-спікера Каху Кукава. Про це пише УНН з посиланням на Ехо Кавказу.
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"Ми вирішили провести ротацію. Тепер, коли у нас в парламенті є представницька опозиція, я вважаю, що моє місце в залі поруч з моїми колегами, а не в ролі спікера", - заявив Талаквадзе.
Деталі
Він пояснив, що рішення про його відхід пов'язано з успішним завершенням переговорів щодо розв'язання політичної кризи. На зустрічах з опозицією Талаквадзе представляв "Грузинську мрію" спільно з головою партії Іраклієм Кобахідзе.
"З огляду на, що кілька місяців напружених переговорів завершилися угодою... вважаю, що доцільне залишити пост спікера і представити на цю посаду людину, яка очолить роботу парламенту з більш нейтральної позиції", - додав Талаквадзе.
Довідково
Арчіл Талаквадзе обіймав посаду голови парламенту дев'ятого скликання з літа 2019 року. Він був обраний на цей пост незабаром після "Гаврилівської ночі" і відставки з посади спікера Іраклія Кобахідзе.
11 грудня 2020 року Талаквадзе був обраний на пост спікера парламенту Грузії десятого скликання.
Контекст
Політична криза, що загострилася в Грузії після парламентських виборів 2020 року, добігла кінця. Переговори між опозицією і правлячою командою тривали півроку. В результаті було підписано документ, підготовлений президентом Євроради Шарлем Мішелем. Представники опозиції, які підписали компромісну угоду з владою, увійдуть до парламенту Грузії 27 квітня.
Доповнення
Віце-прем'єр, міністр фінансів Грузії подав у відставку.