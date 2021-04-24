Спикер парламента Грузии подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение назначить на этот пост вице-спикера Каху Кукава. Об этом пишет УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.
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"Мы решили провести ротацию. Теперь, когда у нас в парламенте есть представительная оппозиция, я считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не в роли спикера", - заявил Талаквадзе.
Детали
Он пояснил, что решение об его уходе связано с успешным завершением переговоров по разрешению политического кризиса. На встречах с оппозицией Талаквадзе представлял "Грузинскую мечту" совместно с главой партии Ираклием Кобахидзе.
"Учитывая, что несколько месяцев напряженных переговоров завершились соглашением... считаю, что целесообразно оставить пост спикера и представить на эту должность человека, который возглавит работу парламента с более нейтральной позиции", - добавил Талаквадзе.
Справка
Арчил Талаквадзе занимал должность главы парламента девятого созыва с лета 2019 года. Он был избран на этот пост вскоре после "Гавриловской ночи" и отставки с поста спикера Ираклия Кобахидзе.
11 декабря 2020 года Талаквадзе был избран на пост спикера парламента Грузии десятого созыва.
Контекст
Политический кризис, обострившийся в Грузии после парламентских выборов 2020 года, подошел к концу. Переговоры между оппозицией и правящей командой продолжались полгода. В результате был подписан документ, подготовленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Представители оппозиции, которые подписали компромиссное соглашение с властью, войдут в парламент Грузии 27 апреля.
Дополнение
Вице-премьер, министр финансов Грузии подал в отставку.