Процедура обрання нового голови парламенту Грузії розпочнеться 27 квітня

Деталі

Правляча партія "Грузинська мрія" представила на посаду глави парламенту Каху Кучаву.

Арчіл Талаквадзе, який вирішив покинути пост голови, продовжить роботу віце-спікером.

Згідно з грузинським законодавством, спікер парламенту вважається таким, що пішов у відставку з моменту публічного оголошення про це. Виконує його обов'язки перший віце-спікер.

На пленарному засіданні 27 квітня парламент прийме до відома факт відставки Талаквадзе, після чого відбудеться засідання бюро, а до порядку денного буде включено питання про обрання нового спікера.

У порядку, встановленому регламентом, парламент обирає голову більшістю повного складу. Тобто для затвердження на посаду, Кучаві потрібна підтримка як мінімум 75 депутатів. Будь-яких проблем тут виникнути не повинно, оскільки зараз "Грузинську мрію" в парламенті представляють 84 депутати.

Арчіл Талаквадзе пов'язав свою відставку з завершенням переговорів з опозицією щодо виходу з політичної кризи, що проходили за посередництва ЄС. Талаквадзе, який представляв на зустрічах правлячу партію, вважає, що призначення нового спікера допоможе правильному веденню політичних процесів в парламенті, де тепер засідатимуть представники майже десятка різних партій.

Контекст

Політична криза, що загострилася в Грузії після парламентських виборів 2020 року, добігла кінця. Переговори між опозицією і правлячою командою тривали півроку. В результаті було підписано документ, підготовлений президентом Євроради Шарлем Мішелем. Представники опозиції, які підписали компромісну угоду з владою, увійдуть до парламенту Грузії 27 квітня.

Доповнення

Віце-прем'єр, міністр фінансів Грузії подав у відставку.