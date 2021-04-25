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Процедура обрання нового голови парламенту Грузії розпочнеться 27 квітня

Процедура обрання нового голови парламенту Грузії розпочнеться 27 квітня

Київ • УНН

 • 12543 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Процедури, пов'язані з обранням нового голови парламенту Грузії, почнуться в законодавчому органі у вівторок, 27 квітня. Про це повідомляє телеканал Імеді, інформує УНН.

Деталі

Правляча партія "Грузинська мрія" представила на посаду глави парламенту Каху Кучаву.

Арчіл Талаквадзе, який вирішив покинути пост голови, продовжить роботу віце-спікером.

Згідно з грузинським законодавством, спікер парламенту вважається таким, що пішов у відставку з моменту публічного оголошення про це. Виконує його обов'язки перший віце-спікер.

На пленарному засіданні 27 квітня парламент прийме до відома факт відставки Талаквадзе, після чого відбудеться засідання бюро, а до порядку денного буде включено питання про обрання нового спікера.

У порядку, встановленому регламентом, парламент обирає голову більшістю повного складу. Тобто для затвердження на посаду, Кучаві потрібна підтримка як мінімум 75 депутатів. Будь-яких проблем тут виникнути не повинно, оскільки зараз "Грузинську мрію" в парламенті представляють 84 депутати.

Арчіл Талаквадзе пов'язав свою відставку з завершенням переговорів з опозицією щодо виходу з політичної кризи, що проходили за посередництва ЄС. Талаквадзе, який представляв на зустрічах правлячу партію, вважає, що призначення нового спікера допоможе правильному веденню політичних процесів в парламенті, де тепер засідатимуть представники майже десятка різних партій.

Контекст

Політична криза, що загострилася в Грузії після парламентських виборів 2020 року, добігла кінця. Переговори між опозицією і правлячою командою тривали півроку. В результаті було підписано документ, підготовлений президентом Євроради Шарлем Мішелем. Представники опозиції, які підписали компромісну угоду з владою, увійдуть до парламенту Грузії 27 квітня.

Доповнення

Віце-прем'єр, міністр фінансів Грузії подав у відставку.

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