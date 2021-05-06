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Прототип ракеты Starship для полетов на Марс совершил первую успешную посадку

Прототип ракеты Starship для полетов на Марс совершил первую успешную посадку

Киев  •  УНН

 • 28731 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Американская компания SpaceX провела в Техасе успешные летные испытания прототипа космического корабля Starship SN15, разработанного для полетов на Луну и Марс. Испытания транслировались в Twitter-аккаунте компании, передает УНН.

Цитата

“В среду, 5 мая, корабль Starship с серийным номером 15 (SN15) успешно завершил пятое испытание на большой высоте прототипа SpaceX Starship с базы Starbase в Техасе”, — говорится в сообщении компании, опубликованном по итогам испытаний.

Детали

Подобно предыдущим летным испытаниям, SN15 привели в движение с помощью трех двигателей Raptor, каждый из которых последовательно отключался до того, как аппарат достиг примерно 10 км в высоту.

Испытательные полеты Starship, как утверждают в компании, направлены на разработку полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажа и грузов в длительных межпланетных полетах, а также для помощи человечеству вернуться на Луну и отправиться на Марс и за его пределы.

‘The Starship Has Landed’ pic.twitter.com/vkSloRjUmE

— Everything SpaceX (@spacex360) May 5, 2021

Напомним

В марте УНН сообщал, что прототип ракеты-носителя Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после посадки во время летных испытаний.

Как пояснил основатель компании Илон Маск причиной взрыва прототипа стала утечка гелия в двигатель при приземлении космического корабля.

Контекст

Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек, для полетов на Марс. Отправить его к планете удастся к 2030 году, считает Маск.

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