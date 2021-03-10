Маск назвав причину вибуху космічного корабля Starship 10 після посадки

Цитата

“Двигуну SN10 не вистачало потужності через часткове попадання гелію з паливного бака, це призвело до поломки опор на швидкості в 10 м/с і частини нижньої деталі оболонки”, — йдеться в повідомленні. Маск зазначив, що з урахуванням цього досвіду в прототип SN11 буде внесено низку змін.

Що передувало

Минулого тижня SpaceX змогла вертикально посадити Starship SN10 після того, як він піднявся на висоту 10 км, однак при приземленні частина корпусу корабля була охоплена полум’ям. Його вдалося загасити, однак приблизно через вісім хвилин після посадки, коли вогню вже не було видно, корабель вибухнув.