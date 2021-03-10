Маск назвав причину вибуху космічного корабля Starship 10 після посадки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Витік гелію в двигун при приземленні став причиною вибуху прототипу призначеного для місій на Марс космічного корабля Starship американської компанії SpaceX. Як пояснив у вівторок в Twitter засновник компанії Ілон Маск, через цю несправність при посадці на платформу були зламані опори корабля, пошкодження отримала оболонка апарату, передає УНН.
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“Двигуну SN10 не вистачало потужності через часткове попадання гелію з паливного бака, це призвело до поломки опор на швидкості в 10 м/с і частини нижньої деталі оболонки”, — йдеться в повідомленні. Маск зазначив, що з урахуванням цього досвіду в прототип SN11 буде внесено низку змін.
Що передувало
Минулого тижня SpaceX змогла вертикально посадити Starship SN10 після того, як він піднявся на висоту 10 км, однак при приземленні частина корпусу корабля була охоплена полум’ям. Його вдалося загасити, однак приблизно через вісім хвилин після посадки, коли вогню вже не було видно, корабель вибухнув.