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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56714 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77690 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111165 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146618 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196500 просмотра

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Маск назвал причину взрыва космического корабля Starship 10 после посадки

Маск назвал причину взрыва космического корабля Starship 10 после посадки

Киев  •  УНН

 • 29014 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Утечка гелия в двигатель при приземлении стал причиной взрыва прототипа предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship американской компании SpaceX. Как пояснил во вторник в Twitter основатель компании Илон Маск, из-за этой неисправности при посадке на платформу были сломаны опоры корабля, повреждения получила оболочка аппарата, передает УНН.

Цитата

“Двигателю SN10 не хватало мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и части нижней детали оболочки”, — говорится в сообщении. Маск отметил, что с учетом этого опыта в прототип SN11 будет внесен ряд изменений.

Что предшествовало

На прошлой неделе SpaceX смогла вертикально посадить Starship SN10 после того, как он поднялся на высоту 10 км, однако при приземлении часть корпуса корабля была охвачена пламенем. Его удалось потушить, однако примерно через восемь минут после посадки, когда огня уже не было видно, корабль взорвался.

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