Прототип ракети Starship для польотів на Марс здійснив першу успішну посадку

Цитата

“У середу, 5 травня, корабель Starship з серійним номером 15 (SN15) успішно завершив п’яте випробування на великій висоті прототипу SpaceX Starship з бази Starbase в Техасі”, — йдеться в повідомленні компанії, опублікованому за підсумками випробувань.

Деталі

Подібно до попередніх льотних випробувань, SN15 привели в рух за допомогою трьох двигунів Raptor, кожен з яких послідовно відключався до того, як апарат досяг приблизно 10 км у висоту.

Випробувальні польоти Starship, як стверджують в компанії, спрямовані на розробку повністю багаторазової транспортної системи, призначеної для перевезення екіпажу і вантажів в тривалих міжпланетних польотів, а також для допомоги людству повернутися на Місяць і відправитися на Марс і за його межі.

’The Starship Has Landed’ pic.twitter.com/vkSloRjUmE

Нагадаємо

У березні УНН повідомляв, що прототип ракети-носія Starship, розроблений компанією SpaceX, вибухнув через декілька хвилин після посадки під час льотних випробувань.



Як пояснив засновник компанії Ілон Маск причиною вибуху прототипу став витік гелію в двигун при приземленні космічного корабля.



Контекст

Компанія SpaceX розробляє космічний корабель Starship, розрахований на 100 осіб, для польотів на Марс. Відправити його до планети вдасться до 2030 року, вважає Маск.