Прототип ракети Starship для польотів на Марс здійснив першу успішну посадку

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 • 28747 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Американська компанія SpaceX провела в Техасі успішні льотні випробування прототипу космічного корабля Starship SN15, розробленого для польотів на Місяць і Марс. Випробування транслювалися в Twitter-акаунті компанії, передає УНН.

Цитата

“У середу, 5 травня, корабель Starship з серійним номером 15 (SN15) успішно завершив п’яте випробування на великій висоті прототипу SpaceX Starship з бази Starbase в Техасі”, — йдеться в повідомленні компанії, опублікованому за підсумками випробувань.

Деталі

Подібно до попередніх льотних випробувань, SN15 привели в рух за допомогою трьох двигунів Raptor, кожен з яких послідовно відключався до того, як апарат досяг приблизно 10 км у висоту.

Випробувальні польоти Starship, як стверджують в компанії, спрямовані на розробку повністю багаторазової транспортної системи, призначеної для перевезення екіпажу і вантажів в тривалих міжпланетних польотів, а також для допомоги людству повернутися на Місяць і відправитися на Марс і за його межі.

’The Starship Has Landed’ pic.twitter.com/vkSloRjUmE

— Everything SpaceX (@ spacex360) May 5, 2021

Нагадаємо

У березні УНН повідомляв, що прототип ракети-носія Starship, розроблений компанією SpaceX, вибухнув через декілька хвилин після посадки під час льотних випробувань.

Як пояснив засновник компанії Ілон Маск причиною вибуху прототипу став витік гелію в двигун при приземленні космічного корабля.

Контекст

Компанія SpaceX розробляє космічний корабель Starship, розрахований на 100 осіб, для польотів на Марс. Відправити його до планети вдасться до 2030 року, вважає Маск.

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