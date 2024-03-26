Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

На деоккупированной части Херсонщины активно строят вторую линию обороны. Здесь планируют противотанковые рвы и невзрывные заграждения. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Такую вторую линию обороны сооружаем на Херсонщине. Делаем это с одной целью - защитить уже освобожденные территории - резюмировал глава ОВА.

Прокудин также проверил ход выполнения работ на одном из участков. Сейчас активно продолжается создание защитных рубежей.

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По его словам, строители работают ежедневно, без передышки и выходных. Ведь должны завершить работы как можно быстрее.

Напомним

Украина также строит фортификации и в северных регионах. В частности, границе с Беларусью в Житомирской области строятся дополнительные фортификационные сооружения для усиления системы обороны противотанковыми рвами, минными полями и бетонными конструкциями.