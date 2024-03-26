ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 16:44  •  10874 просмотра

Read in English

Украина активно строит вторую линию обороны с противотанковыми рвами и невзрывными заграждениями на деоккупированной части Херсонской области для защиты освобожденных территорий.

На деоккупированной части Херсонщины активно строят вторую линию обороны. Здесь планируют противотанковые рвы и невзрывные заграждения. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

Километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Такую вторую линию обороны сооружаем на Херсонщине. Делаем это с одной целью - защитить уже освобожденные территории

- резюмировал глава ОВА. 

Прокудин также проверил ход выполнения работ на одном из участков. Сейчас активно продолжается создание защитных рубежей.

Бетонные пирамиды и системы траншей: в Одесской области строят ловушки для врага24 марта 2024, 16:09 • 69125 просмотров

По его словам, строители работают ежедневно, без передышки и выходных. Ведь должны завершить работы как можно быстрее.

Напомним

Украина также строит фортификации и в северных регионах. В частности, границе с Беларусью в Житомирской области строятся дополнительные фортификационные сооружения для усиления системы обороны противотанковыми рвами, минными полями и бетонными конструкциями.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
odessaОдесса
Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  42726 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  53971 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  112358 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  109389 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141035 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133580 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179062 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166893 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155419 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216082 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Новости по теме
Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

  •  10874 просмотра
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
Эксклюзив

  •  42726 просмотра
НАБУ открыла материалы дела в отношении бывшего мэра Сум и чиновника инфраструктуры, которых обвиняют в коррупции на $2,13 млн грн

НАБУ открыла материалы дела в отношении бывшего мэра Сум и чиновника инфраструктуры, которых обвиняют в коррупции на $2,13 млн грн

  •  12965 просмотра
Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

  •  11345 просмотра
россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

  •  13733 просмотра
Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

  •  14032 просмотра
"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

  •  11108 просмотра
150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

  •  12523 просмотра
Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

  •  10182 просмотра
Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

  •  12493 просмотра

Популярные

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

  •  111054 просмотра
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

  •  108720 просмотра
Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

  •  105029 просмотра
Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

  •  106333 просмотра
Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

  •  100901 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  438556 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  394529 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  412837 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  434111 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  523429 просмотра

Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

Украина активно строит вторую линию обороны с противотанковыми рвами и невзрывными заграждениями на деоккупированной части Херсонской области для защиты освобожденных территорий.

Война •   •  10874 просмотра
Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Алексей Данилов вероятно был уволен с должности секретаря СНБО из-за его противоречивых заявлений, которые повредили имиджу Украины, а также отсутствия коммуникации с окружением Президента.

Война •   •  42726 просмотра
Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

НАБУ открыла материалы дела в отношении бывшего мэра Сум и чиновника инфраструктуры, которых обвиняют в коррупции на $2,13 млн грн

САП завершила досудебное расследование в отношении бывшего городского головы Сум Александра Лысенко и бывшего директора департамента инфраструктуры Александра Журбы по факту получения неправомерной выгоды в размере 2,13 млн грн. Материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты.

политика •   •  12965 просмотра
НАБУ открыла материалы дела в отношении бывшего мэра Сум и чиновника инфраструктуры, которых обвиняют в коррупции на $2,13 млн грн

Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 одержала шестую победу в группе по отбору к Евро-2025, разгромив на выезде Азербайджан с счетом 3:0, продолжив свою победную серию и выйдя в лидеры с высокими шансами на квалификацию к Евро-2025.

спорт •   •  11345 просмотра
Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

россия планирует устроить новые террористические атаки и обвинить в них украинское подпольное движение сопротивления, чтобы дискредитировать партизан и подорвать законное право Украины на сопротивление.

Война •   •  13733 просмотра
россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

Правительство одобрило законопроект о восстановлении среднесрочного бюджетного планирования для местных громад, особенно на территориях, пострадавших от военных действий, что позволит им прогнозировать бюджеты на несколько лет вперед и привлекать финансирование для экономического развития и социальной поддержки.

Экономика •   •  14032 просмотра
Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

Исландия выделила 2 миллиона евро на артиллерийские снаряды для Украины, и каждый гол, забитый Украиной в ворота Исландии в сегодняшнем отборочном матче Евро-2024, будет засчитан с благодарностью, укрепляя партнерство между двумя странами.

спорт •   •  11108 просмотра
"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

ГП "Укргаздобыча" провело тендер на сумму 24,537 млн грн через систему Prozorro на услуги по разминированию 1,6 млн кв. м коммерческих земель, причем единственным участником тендера стал "Укроборонсервис", несмотря на наличие около 40 национальных компаний, занимающихся разминированием.

Война •   •  12523 просмотра
150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

Фермеры на десятках тракторов приехали к британскому парламенту, чтобы выразить протест против правил и торговых соглашений после Brexit, которые, по их словам, угрожают их жизни и продовольственной безопасности.

Новости Мира •   •  10182 просмотра
Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Министерство обороны Украины и Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для противодействия экономическим преступлениям в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.

Экономика •   •  12493 просмотра
Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны