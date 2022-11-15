Противник завершает перегруппировку войск на левом берегу Днепра - ОК "Юг"

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"Обстановка в нашей зоне ответственности сложная и напряженная, но контроль и инициатива принадлежат Силам обороны", - говорится в сообщении.

Детали

Противник завершает перегруппировку войск на левом берегу Днепра, продолжает обустройство рубежей обороны, ведет ракетно-артиллерийский огонь по нашим позициям и мирным населенным пунктам, атакует дронами-камикадзе, ведет плотную воздушную разведку, в течение боевого дня по разным направлениям зафиксировано до 4 разной модификации.

Врагом среди дня 4 ударными дронами типа "Ланцет" атакованы направления деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе. Более 30 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", а также тяжелой артиллерии выпущены врагом в течение дня по Никопольскому району.

В населенном пункте Мировской общины пострадало десять жилых домов, пять хозяйственных построек, линии газо- и электросети. В населенных пунктах Марганецкой общины повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение и частное предприятие. Люди не пострадали.

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