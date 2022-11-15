Противник завершує перегрупування військ на лівому березі Дніпра - ОК "Південь"

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"Обстановка в нашій зоні відповідальності складна та напружена, але контроль та ініціатива належать Силам оборони", - йдеться в повідомленні.

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Противник завершує перегрупування військ на лівому березі Дніпра, продовжує облаштування рубежів оборони, веде ракетно-артилерійський вогонь по наших позиціях і мирних населених пунктах, атакує дронами-камікадзе, веде щільну повітряну розвідку, протягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Ворогом серед дня 4 ударними дронами типу "Ланцет" атаковано напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі. Понад 30 снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град", а також важкої артилерії випущено ворогом протягом дня по Нікопольському району.

В населеному пункті Мирівської громади постраждало десять житлових будинків, п'ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі. В населених пунктах Марганецької громади пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та приватне підприємство. Люди не постраждали.

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