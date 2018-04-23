Протестующих в Ереване призвали к "тотальным забастовкам"

Рубинян призвал продолжать акции гражданского неповиновения до тех пор, пока Серж Саргсян (бывший президент Армении, назначен премьером) не отступит. По словам Саргсяна, протестные акции в Ереване будут начинать каждый день в 8:15.

“Если будут провоцировать столкновения не идите на них, меняйте место. Жители областей или присоединяются к акциям в Ереване, или проводят акции в себя. Не забываем о тотальных забастовках”, — сказал он.

Один из лидеров протеста депутат Никол Пашинян, ранее задержанный за организацию митингов, призвал протестующих продолжать борьбу и самостоятельно организовываться. “Завтра должны суметь самоорганизоваться, ни в коем случае не идти на столкновение, обходить возможные места столкновений с полицией, ночью не оставаться на улице”, — его послание перед собравшимися на площади Республики зачитала член партии “Гражданский договор” Елена Назарян.

Как сообщал УНН, армянская полиция сообщила о 232 человеке, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване.