Протестувальників у Єревані закликали до "тотальних страйків"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Член партії “Громадянський договір”, яка очолює протест в Вірменії, Рубен Рубінян звернувся до протестуючих на тлі масових затримань, до яких почали вдаватися влада країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання news.am.
Рубінян закликав продовжувати акції громадянської непокори до тих пір, поки Серж Саргсян (колишній президент Вірменії, призначений прем’єром) не відступить. За словами Саргсяна, протестні акції в Єревані починатимуть кожен день о 8:15.
“Якщо будуть провокувати зіткнення, не йдіть на них, міняйте місце. Жителі областей або приєднуються до акцій в Єревані, або проводять акції у себе. Не забуваємо про тотальні страйки”, — сказав він.
Один з лідерів протесту депутат Нікол Пашинян, раніше затриманий за організацію мітингів, закликав протестуючих продовжувати боротьбу і самостійно організовуватися. “Завтра повинні зуміти самоорганізуватися, ні в якому разі не йти на зіткнення, обходити можливі місця сутичок з поліцією, вночі не залишатися на вулиці”, — його послання перед присутніми на площі Республіки зачитала член партії “Громадянський договір” Олена Назарян.
Як повідомляв УНН, вірменська поліція повідомила про 232 людини, затримані у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані.