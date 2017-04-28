Протестующие перекрыли главную улицу Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Люди перекрыли движение по главной улице города Большая Перспективная, передает корреспондент УНН.
Они по кругу ходят по пешеходным переходам, таким образом протестуя против установления МАФов.
“Когда гости приезжают в наш город, они удивляются количеству МАФов, которые установлены на улицах Кропивницкого. Мы требуем, чтобы власти пересмотрели свое отношение к людям и к нашему городу”, — прокомментировала активистка Надежда.
Люди требуют встречи с мэром или его заместителем, зато другая группа активистов обвиняет протестующих в провокациях и советует им идти на свои рабочие места.
Напомним, 12 апреля около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Барышевском районе в Киевской области с требованиями увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев.