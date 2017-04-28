Протестувальники перекрили головну вулицю Кропивницького
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Люди перекрили рух головною вулицею міста Велика Перспективна, передає кореспондент УНН.
Вони по колу ходять пішохідними переходами, таким чином протестуючи проти встановлення мафів.
“Коли гості приїздять до нашого міста, вони дивуються кількості мафів, які встановлені на вулицях Кропивницького. Ми вимагаємо, щоб влада переглянула своє ставлення до людей і до нашого міста”, — прокоментувала активістка Надія.
Люди вимагають зустрічі з міським головою або його заступником, натомість інша група активістів звинувачує протестувальників у провокації і радить іти працювати на свої робочі місця.
Нагадаємо, 12 квітня близько ста людей перекрили рух на залізниці у Баришівському районі на Київщині з вимогами збільшити кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ.