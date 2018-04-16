Протесты в Армении: есть первые пострадавшие

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В результате противостояния между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна в столице Армении, Ереване пострадали несколько демонстрантов, в том числе лидер оппозиционного движения, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, вероятно, шумовые гранаты, чтобы не пропустить протестующих к зданию парламента.

После этого полицейские в первых рядах временно одели противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, что принято решение о разгоне демонстрации.

По информации Newsam, протестующие пытались разобрать заграждения, после чего полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщается, что в район столкновений полиция подогнала водомет.

Как сообщал УНН, участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.

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