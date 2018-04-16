Протесты в Армении: есть первые пострадавшие

Полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, вероятно, шумовые гранаты, чтобы не пропустить протестующих к зданию парламента.

После этого полицейские в первых рядах временно одели противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, что принято решение о разгоне демонстрации.



По информации Newsam, протестующие пытались разобрать заграждения, после чего полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщается, что в район столкновений полиция подогнала водомет.



Как сообщал УНН, участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.