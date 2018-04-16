Протести в Вірменії: є перші постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Внаслідок протистояння між протестувальниками і поліцією на проспекті Баграмяна у столиці Вірменії, Єревані постраждали кілька демонстрантів, в тому числі лідер опозиційного руху, депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Поліція розтягла колючий дріт і застосувала спецзасоби, ймовірно, шумові гранати, щоб не пропустити учасників протесту до будівлі парламенту.
Після цього поліцейські в перших рядах тимчасово одягли протигази. Також поліція попередила демонстрантів, що ухвалене рішення про розгін демонстрації.
За інформацією Newsam, протестувальники намагалися розібрати загородження, після чого поліція застосувала шумові гранати і сльозогінний газ. Також повідомляється, що в район зіткнень поліція підігнала водомет.
Як повідомляв УНН, учасники акції, які протестують проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, перекрили кілька центральних вулиць Єревана.