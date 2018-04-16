Протесты в Армении: уже десятки пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня во время столкновений в столице Армении Ереване пострадали по меньшей мере 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Армении.
В большинстве случаев активисты получили поверхностные травмы нижних конечностей. Некоторые из пациентов после получения амбулаторной медицинской помощи были выписаны из больниц.
Представители полиции получили повреждения твердыми тупыми и режущими предметами. Один из правоохранителей сейчас оперируют.
Как сообщал УНН, участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.
Сначала сообщалось о трех раненых полицейского и нескольких раненых протестующих.