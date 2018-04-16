Протести в Вірменії: вже десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні під час зіткнень в столиці Вірменії Єревані постраждали щонайменше 46 осіб, в тому числі шестеро поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я Вірменії.
В більшості випадків активісти отримали поверхневі травми нижніх кінцівок. Деякі з пацієнтів після отримання амбулаторної медичної допомоги були виписані з лікарень.
Представники поліції отримали ушкодження твердими тупими і ріжучими предметами. Одного з правоохоронців зараз оперують.
Як повідомляв УНН, учасники акції, які протестують проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, перекрили кілька центральних вулиць Єревана.
Спочатку повідомлялося про трьох поранених поліцейских і декількох поранених протестуючих.