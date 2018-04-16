Протести в Вірменії: вже десятки постраждалих

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні під час зіткнень в столиці Вірменії Єревані постраждали щонайменше 46 осіб, в тому числі шестеро поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я Вірменії. 

В більшості випадків активісти отримали поверхневі травми нижніх кінцівок. Деякі з пацієнтів після отримання амбулаторної медичної допомоги були виписані з лікарень.

Представники поліції отримали ушкодження твердими тупими і ріжучими предметами. Одного з правоохоронців зараз оперують.

Як повідомляв УНН, учасники акції, які протестують проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, перекрили кілька центральних вулиць Єревана.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених поліцейских і декількох поранених протестуючих. 

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