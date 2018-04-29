Протесты в Армении: на завтра запланированы важные политические переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Лидер движения "Мой шаг", депутат Никол Пашинян встретится 30 апреля со всеми парламентскими силами, в том числе с фракцкией Республиканской партии Армении. Об этом сообщает УНН с ссылкой News.am
Выступая на митинге на площади Республики, Пашинян отметил, что после встреч в парламенте, в конце дня он сможет предоставить информацию о том, что "ваш кандидат на пост премьер-министра получил гарантии".
Пашинян отметил, что завтра будет сделан перерыв в акциях гражданского неповиновения.
"Призываю в с этого момента всех республиканских депутатов прекратить контакты по телефону и предъявление условий. Согласно предварительной договоренности, я завтра встречусь с ними в качестве кандидата в премьер-министры для окончательного обсуждения повестки", - сказал Пашинян.
30 апреля в 17:00 Пашинян будет на площади Гарегина Нжде.
"Отсюда мы направимся к площади Республики, и я расскажу вам об итогах переговоров. После чего мы примем решение о дальнейших действиях. А утром 1 мая в 08:00 собираемся на площади Республики. Я готов взять на себя ответственность в качестве премьер-министра, потому что служу Армении, армянскому народу и Арцаху", - заявил Пашинян.
Как сообщал УНН, правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет кандидата на пост премьер-министра Армении. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.
Сегодня утром в стране возобновились протесты.