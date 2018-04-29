Протесты в Армении: на завтра запланированы важные политические переговоры

Выступая на митинге на площади Республики, Пашинян отметил, что после встреч в парламенте, в конце дня он сможет предоставить информацию о том, что "ваш кандидат на пост премьер-министра получил гарантии".

Пашинян отметил, что завтра будет сделан перерыв в акциях гражданского неповиновения.



"Призываю в с этого момента всех республиканских депутатов прекратить контакты по телефону и предъявление условий. Согласно предварительной договоренности, я завтра встречусь с ними в качестве кандидата в премьер-министры для окончательного обсуждения повестки", - сказал Пашинян.

30 апреля в 17:00 Пашинян будет на площади Гарегина Нжде.



"Отсюда мы направимся к площади Республики, и я расскажу вам об итогах переговоров. После чего мы примем решение о дальнейших действиях. А утром 1 мая в 08:00 собираемся на площади Республики. Я готов взять на себя ответственность в качестве премьер-министра, потому что служу Армении, армянскому народу и Арцаху", - заявил Пашинян.

Как сообщал УНН, правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет кандидата на пост премьер-министра Армении. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

Сегодня утром в стране возобновились протесты.