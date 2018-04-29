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Протести в Вірменії: на завтра заплановані важливі політичні переговори

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідер руху "Мій крок", депутат Нікол Пашинян зустрінеться 30 квітня з усіма парламентськими силами, в тому числі з фракцкіей Республіканської партії Вірменії. Про це повідомляє УНН з посиланням News.am

Протести в Вірменії: на завтра заплановані важливі політичні переговори

Виступаючи на мітингу на площі Республіки, Пашинян зазначив, що після зустрічей в парламенті, в кінці дня він зможе надати інформацію про те, що "ваш кандидат на пост прем'єр-міністра отримав гарантії".

Пашинян зазначив, що завтра буде зроблена перерва в акціях громадянської непокори.

"Закликаю в с цього моменту всіх республіканських депутатів припинити контакти по телефону і пред'явлення умов. Згідно з попередньою домовленістю, я завтра зустрінуся з ними в якості кандидата в прем'єр-міністри для остаточного обговорення порядку", - сказав Пашинян.

30 квітня о 17:00 Пашинян буде на площі Гарегіна Нжде.

"Звідси ми попрямуємо до площі Республіки, і я розповім вам про підсумки переговорів. Після чого ми приймемо рішення про подальші дії. А вранці 1 травня о 08:00 збираємось на площі Республіки. Я готовий взяти на себе відповідальність як прем'єр-міністр, тому що служу Вірменії, вірменському народу і Арцаху", - заявив Пашинян.

Як повідомляв УНН, правляча Республіканська партія Вірменії (РПВ) не висуне кандидата на пост прем'єр-міністра Вірменії. Про це заявив віце-спікер Національних Зборів Вірменії, член виконавчого органу РПВ Едуард Шармазанов.

Сьогодні вранці в країні поновилися протести.

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