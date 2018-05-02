Протесты в Армении: демонстранты в Ереване разблокировали все улицы и дороги

Дороги и улицы были открыты после призыва лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна. Он также призвал всех собраться в 19:00 на Площади Республики, где должен состояться очередной митинг.



Как сообщал УНН, выборы премьера Армении соостояться 8 мая.



Напомним, в Армении в результате акций протеста полностью заблокировано железнодорожное сообщение.

Демонстранты также блокируют центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.

Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.