Протесты в Армении: демонстранты в Ереване разблокировали все улицы и дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Демонстранты в 17:00 по местному времени открыли все улицы и дороги, перекрытые с раннего утра. Они сейчас движутся к Площади Республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на news.am.
Дороги и улицы были открыты после призыва лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна. Он также призвал всех собраться в 19:00 на Площади Республики, где должен состояться очередной митинг.
Как сообщал УНН, выборы премьера Армении соостояться 8 мая.
Напомним, в Армении в результате акций протеста полностью заблокировано железнодорожное сообщение.
Демонстранты также блокируют центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.
Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.